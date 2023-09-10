Адесанья после проигрыша Стрикленду: «Побуду с семьей, а затем обращусь к людям»

Исраэль Адесанья взял время подумать о будущем после проигрыша Шону Стрикленду.

«Черт, все не так уж плохо, ничего не сломано. Разве что немного помятый. Все в порядке. Ненавижу проигрывать, но люблю жизнь.

Сейчас я побуду с семьей, а затем обращусь к людям. Пока мне нужно думать прежде всего о себе», – сказал бывший чемпион в среднем весе .

Напомним, что в ночь на 10 сентября в Сиднее (Австралия) Адесанья проиграл в титульном бою. Исраэль в трех последних поединках уступал дважды: до этого он проиграл лишь раз в 24 боях.

Адесанья сенсационно проиграл Стрикленду и чуть не улетел в нокаут. Полное уничтожение от самого радикального чемпиона