Адесанья после проигрыша Стрикленду: «Побуду с семьей, а затем обращусь к людям»
Исраэль Адесанья взял время подумать о будущем после проигрыша Шону Стрикленду.
«Черт, все не так уж плохо, ничего не сломано. Разве что немного помятый. Все в порядке. Ненавижу проигрывать, но люблю жизнь.
Сейчас я побуду с семьей, а затем обращусь к людям. Пока мне нужно думать прежде всего о себе», – сказал бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.
Напомним, что в ночь на 10 сентября в Сиднее (Австралия) Адесанья проиграл Шону Стрикленду в титульном бою. Исраэль в трех последних поединках уступал дважды: до этого он проиграл лишь раз в 24 боях.
Адесанья сенсационно проиграл Стрикленду и чуть не улетел в нокаут. Полное уничтожение от самого радикального чемпиона
Одуревший Сидней в мгновение ока забыл того, кто им привез все эти турниры и откровенно болели за Стрикланда просто потому-что они себя ассоциируют больше с Шоном, а не с Иззи.
В этом личная трагедия Адесаньи - он нигде не может считаться своим: ни в Нигерии, где он родился в богатой семье, ни в Австралии - где он просто черный.
На конфе он без промедления подтвердил что люди считают Шона бОльшим австралийцем чем он.
BROKEN NATIVE
Будет печально если его отдадут под Хамзата: UFC захочет использовать остатки ценности Адесаньи. С другой стороны - Иззи сам еще тот мудак, поэтому бой будет забавным.