Адесанья после проигрыша Стрикленду: «Побуду с семьей, а затем обращусь к людям»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья взял время подумать о будущем после проигрыша Шону Стрикленду.

«Черт, все не так уж плохо, ничего не сломано. Разве что немного помятый. Все в порядке. Ненавижу проигрывать, но люблю жизнь.

Сейчас я побуду с семьей, а затем обращусь к людям. Пока мне нужно думать прежде всего о себе», – сказал бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.

Напомним, что в ночь на 10 сентября в Сиднее (Австралия) Адесанья проиграл Шону Стрикленду в титульном бою. Исраэль в трех последних поединках уступал дважды: до этого он проиграл лишь раз в 24 боях.

Адесанья сенсационно проиграл Стрикленду и чуть не улетел в нокаут. Полное уничтожение от самого радикального чемпиона

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8 комментариев

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Oleg Where
Адесанья очень достойно принял это поражение, такое ощущение что он наконец-то вышел на плато и смирился с тем, что он нигде не "свой".

Одуревший Сидней в мгновение ока забыл того, кто им привез все эти турниры и откровенно болели за Стрикланда просто потому-что они себя ассоциируют больше с Шоном, а не с Иззи.

В этом личная трагедия Адесаньи - он нигде не может считаться своим: ни в Нигерии, где он родился в богатой семье, ни в Австралии - где он просто черный.

На конфе он без промедления подтвердил что люди считают Шона бОльшим австралийцем чем он.

BROKEN NATIVE

Будет печально если его отдадут под Хамзата: UFC захочет использовать остатки ценности Адесаньи. С другой стороны - Иззи сам еще тот мудак, поэтому бой будет забавным.
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Azamat Abdukadyroff
Ну Иззи принял поражение достойно
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eyshon
Ответ Kubinec_
удачи анимешнику. много шакалов вылезло после этого поражения )
Кажется это боец с наибольшей базой хейтеров, мне это непонятно. Очевидно главная звезда юфс на данный момент, люди не любят успешных, поэтому и набрасываются как гиены.
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Maxtraxer911
Надеюсь, возьмёт перерыв в выступлениях, все же незамедлительные реванши порядком поднадоели. Хочется увидеть новые противостояния
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Red Eye
Ответ Oleg Where
Адесанья очень достойно принял это поражение, такое ощущение что он наконец-то вышел на плато и смирился с тем, что он нигде не "свой". Одуревший Сидней в мгновение ока забыл того, кто им привез все эти турниры и откровенно болели за Стрикланда просто потому-что они себя ассоциируют больше с Шоном, а не с Иззи. В этом личная трагедия Адесаньи - он нигде не может считаться своим: ни в Нигерии, где он родился в богатой семье, ни в Австралии - где он просто черный. На конфе он без промедления подтвердил что люди считают Шона бОльшим австралийцем чем он. BROKEN NATIVE Будет печально если его отдадут под Хамзата: UFC захочет использовать остатки ценности Адесаньи. С другой стороны - Иззи сам еще тот мудак, поэтому бой будет забавным.
Как то все забывают, что Иззи всё таки не из Австралии, а из Новой Зеландии. Причём новозеландец, который не пускал к поясу настоящего австралийца.
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