Канело готов драться с Кроуфордом: «Готов биться со всеми»

Теги Сауль Альварес Теренс Кроуфорд бокс Бокс/MMA/UFC

Сауль Альварес заинтересован в поединке против Теренса Кроуфорда.

«Это возможно. Почему бы и нет? Это возможно. Если бой имеет смысл, я готов это сделать. Без разницы, кто против меня. Я могу подраться со всеми», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес.

Теренс Кроуфорд – абсолютный чемпион мира по боксу в полусреднем весе.

Теренс Кроуфорд: «Бой с Канело – это возможность показать мое величие. Я поднимусь во второй средний вес ради этого»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фикиск Фусов
Сауль ни от кого еще не бегал. Вопрос в весе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий