Канело готов драться с Кроуфордом: «Готов биться со всеми»

Сауль Альварес заинтересован в поединке против Теренса Кроуфорда.

«Это возможно. Почему бы и нет? Это возможно. Если бой имеет смысл, я готов это сделать. Без разницы, кто против меня. Я могу подраться со всеми», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес.

Теренс Кроуфорд – абсолютный чемпион мира по боксу в полусреднем весе.

Теренс Кроуфорд: «Бой с Канело – это возможность показать мое величие. Я поднимусь во второй средний вес ради этого»