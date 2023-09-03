Бывший тренер Головкина о бое Кроуфорд – Канело: «Это нелепо»

Теги Геннадий Головкин Сауль Альварес Абель Санчес Теренс Кроуфорд бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Известный тренер Абель Санчес, ранее работавший с Геннадием Головкиным, поделился мыслями о потенциальном бое между абсолютным чемпионом мира во второй средней весовой категории Саулем Альваресом и обладателем четырех титулов в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом.

«Я надеюсь, что это просто разговоры. Это нелепо. Канело встретился с одним из лучших бойцов с технической точки зрения в лице Дмитрия Бивола и выстоял. Да, он проиграл, но выстоял. Как этот «молодой» парень Кроуфорд собирается конкурировать? Если это случится, то я пойму причину. Но я не буду это смотреть», – сказал Санчес.

Альварес последний поединок провел против Джона Райдера в мае этого года. В этом противостоянии Сауль одержал победу единогласным решением судей. На его счету 59 побед (39 нокаутом), два поражения и две ничьи.

Кроуфорд в последний раз выходил на ринг против Эррола Спенса в июле этого года. Этот бой техническим нокаутом в девятом раунде выиграл Теренс. В его активе 40 побед (31 нокаутом) и ни одного поражения.

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