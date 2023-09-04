Экс-тренер Головкина Абель Санчес не включил GGG в топ-3 боксеров: «Для меня лидер – это Канело»

Теги Геннадий Головкин MMA Сауль Альварес Тайсон Фьюри Абель Санчес Теренс Кроуфорд бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Бывший тренер Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) Абель Санчес рассказал, кто входит в его личный список лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

«Кто лучший боец pound-for-pound? В каком смысле? В плане техники, умения зарабатывать деньги или интереса зрителей? Для меня лидер pound-for-pound — это парень, который правит боксом, и это Канело. Он зарабатывает больше всех, поэтому Канело — лицо бокса.
Я думаю, что Теренс Кроуфорд — второй номер. Он будет зарабатывать, как Канело. Он не должен драться с Канело, чтобы заработать деньги. Мне кажется, он доказал нам, что очень ценен для телевидения, что за ним интересно наблюдать. Третьим я бы назвал Тайсона Фьюри», — сказал Санчес в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sports.

Головкин и Санчес работали вместе на протяжении почти десяти лет. Их сотрудничество завершилось в 2019 году из-за разногласий по тренерским выплатам. В настоящее время GGG тренируется под руководством Джонатона Бэнкса.

В последний раз Головкин боксировал в сентябре прошлого года, когда судейским решением проиграл трилогию мексиканцу Саулю Альваресу (59-2-2, 39 КО).

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