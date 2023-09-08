Официально: Гассиев подерется с Валлином в Турции 30 сентября

Теги тяжелый вес Мурат Гассиев бокс Отто Валлин Бокс/MMA/UFC

Мурат Гассиев проведет очередной поединок в тяжелом весе.

Соперником россиянина с рекордом 30-1, 23 КО станет швед Отто Валлин (25-1, КО 14). Бой за пояс WBA Inter-Continental пройдет 30 сентября в турецком Белеке.

Последний раз Гассиев дрался в марте 2023 года, когда нокаутировал Майка Балогуна во втором раунде.

Мурат Гассиев: «Получаю американскую визу. В течение месяца уеду в США и буду там готовиться»

Асбаров вызвал Гассиева: «Мурату нужны зрелищные бои, а не такие, где он вырубает в первом раунде»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"Iron"
Вот это уже серьезный соперник и отличный вариант посмотреть в какой сейчас форме Мурат, главное без травм.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Symba
Хорошие новости!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Шушвал
Он уже не тот!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий