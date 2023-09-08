Официально: Гассиев подерется с Валлином в Турции 30 сентября
Мурат Гассиев проведет очередной поединок в тяжелом весе.
Соперником россиянина с рекордом 30-1, 23 КО станет швед Отто Валлин (25-1, КО 14). Бой за пояс WBA Inter-Continental пройдет 30 сентября в турецком Белеке.
Последний раз Гассиев дрался в марте 2023 года, когда нокаутировал Майка Балогуна во втором раунде.
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