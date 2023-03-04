Гассиев – о победе над Балогуном: «Это тяжелый вес, один удар может решить все»

Российский боксер-тяжеловес Мурат Гассиев поделился мыслями о поединке против Майка Балогуна, в котором Гассиев победил нокаутом во втором раунде.

«Соперник был опасный, очень быстрый и к нему нужно было присмотреться. Это тяжелая весовая категория. Один удар может решить все.

Как бы не готовился, если зевнул один удар – все. Также могло и в мою сторону завершиться», – сказал Гассиев.

Мурат Гассиев: «Спасибо большое Армении за возможность вернуться к большим боям»