Гассиев – о победе над Балогуном: «Это тяжелый вес, один удар может решить все»

Теги тяжелый вес Мурат Гассиев бокс Бокс/MMA/UFC

Российский боксер-тяжеловес Мурат Гассиев поделился мыслями о поединке против Майка Балогуна, в котором Гассиев победил нокаутом во втором раунде.

«Соперник был опасный, очень быстрый и к нему нужно было присмотреться. Это тяжелая весовая категория. Один удар может решить все.

Как бы не готовился, если зевнул один удар – все. Также могло и в мою сторону завершиться», – сказал Гассиев.

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