Асбаров вызвал Гассиева: «Мурату нужны зрелищные бои, а не такие, где он вырубает в первом раунде»
Чемпион Hardcore Boxing Сослан Асбаров заявил, что хочет подраться с боксером-тяжеловесом Муратом Гассиевым.
Напомним, что 4 марта Гассиев нокаутировал американца Майка Балогуна во втором раунде.
«Гассиев меня не впечатлил. Такое ощущение, что Мурат Гассиев дерется только для того, чтобы драться.
Не понимаю, к чему все это ведет. Провести с ним бой было бы интересно. И для него, и для меня в российском боксе этот поединок стал бы очень громким.
Я не гонюсь за ним, дело не в том, что я хочу подраться именно с ним. Я гонюсь за громкими и интересными боями, где будет хорошая конкуренция.
Мурат – хороший боксер. Не понимаю, зачем ему такие поединки, где он вырубает в первом же раунде.
Я не хочу сказать, что оппонента подобрали под Гассиева. Мурату нужны другие, более зрелищные бои», – сказал Асбаров.
Тренер Гассиева ответил критикам боя Гассиева и Балогуна: «Майк приехал выигрывать. Не отвечаю на глупые комментарии»
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