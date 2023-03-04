Тренер Гассиева ответил критикам боя Гассиева и Балогуна: «Майк приехал выигрывать. Не отвечаю на глупые комментарии»

Виталий Сланов, тренер российского тяжеловеса , ответил фанатам бокса, которые не считают честной победу Мурата над Майком Балогуном.

Бой состоялся в Армении 4 марта и закончился победой Гассиева нокаутом во втором раунде.

«Я на глупые комментарии не могу отвечать. Что значит упал, встал? Балогун вышел, они приехали выигрывать, но у них не получилось, он был нокаутирован.

Встал, мог и не встать. Сложно такие вещи комментировать. У каждого свое мнение. Понимаете, там могут говорить все что угодно. Болельщики имеют право.

Я люблю футбол, и когда сижу на трибунах, тоже иногда кричу: «Судью на мыло», говорю, что тот не туда побежал, а этот не так ударил.

Так что их нельзя винить, но это глупости, конечно. Вышли два серьезных боксера, они примерно одинаковые в рейтинге – 30-й и 24-й. Был приличный бой с хорошим завершающим ударом», – сказал Сланов.

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