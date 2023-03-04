Мурат Гассиев: «Спасибо большое Армении за возможность вернуться к большим боям»

Теги тяжелый вес Мурат Гассиев бокс Бокс/MMA/UFC

Российский боксер Мурат Гассиев, получивший гражданство Армении, поделился мыслями о победном поединке против Майкла Балогуна, в котором Гассиев победил нокаутом во втором раунде.

«Спасибо большое Армении за такую поддержку. За возможность вернуться к большим боям. Надеюсь, это откроет мне новые границы.

Самое главное – это даст мне возможность вернуться к боям за титул чемпиона мира», – сказал Гассиев.

Организаторы попросили команду Гассиева заклеить флаг России перед боем в Ереване

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1 комментарий

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Andrey Ivanov
Достойный сын армянского народа.Сердце арменина🤣
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