Мурат Гассиев: «Спасибо большое Армении за возможность вернуться к большим боям»
Российский боксер Мурат Гассиев, получивший гражданство Армении, поделился мыслями о победном поединке против Майкла Балогуна, в котором Гассиев победил нокаутом во втором раунде.
«Спасибо большое Армении за такую поддержку. За возможность вернуться к большим боям. Надеюсь, это откроет мне новые границы.
Самое главное – это даст мне возможность вернуться к боям за титул чемпиона мира», – сказал Гассиев.
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