Мурат Гассиев: «Спасибо большое Армении за возможность вернуться к большим боям»

Российский боксер , получивший гражданство Армении, поделился мыслями о победном поединке против Майкла Балогуна, в котором Гассиев победил нокаутом во втором раунде.

«Спасибо большое Армении за такую поддержку. За возможность вернуться к большим боям. Надеюсь, это откроет мне новые границы.

Самое главное – это даст мне возможность вернуться к боям за титул чемпиона мира», – сказал Гассиев.

Организаторы попросили команду Гассиева заклеить флаг России перед боем в Ереване