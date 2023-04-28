Мурат Гассиев: «Получаю американскую визу. В течение месяца уеду в США и буду там готовиться»

Теги Мурат Гассиев бокс Бокс/MMA/UFC

Мурат Гассиев сообщил, что хочет получить американскую визу.

«Мы активно занимаемся этим вопросом. Думаю, что на этой неделе будет какой‑то сдвиг. В течение месяца уеду в Америку и буду там готовиться. Будут совершенно другие поединки.

Абель Санчес? Я постоянно общаюсь с ним. Но так получилось, что на 90 процентов он завязал как тренер, продал свой зал. Будем думать и искать новые варианты, – заявил экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Мурат Гассиев.

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5 комментариев

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AlDsh
Давно пора
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Symba
Много времени упущено, но хорошая новость.
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Ват-сон
готовиться - хорошо. не отвечен только вопрос к кому/чему?
а вообще-то, зря ушел из тяжей, все потерял
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Рамиль Абдрахманов
Ответ AlDsh
Давно пора
А мне кажется уже поздновато...
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los merengues
Ответ Рамиль Абдрахманов
А мне кажется уже поздновато...
Лучше поздно, чем никогда. ;)
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