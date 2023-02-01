Менеджер Ковалева про бой с Мчуну: «У Сергея есть шанс снова стать чемпионом мира»

Теги WBC Сергей Ковалев первый тяжелый вес Эгис Климас бокс Табисо Мчуну Бокс/MMA/UFC

Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева, прокомментировал решение WBC назначить россиянину претендентский бой в первом тяжелом весе с Табисо Мчуну.

«Это большая возможность для Сергея. У него есть шанс снова стать чемпионом мира, только теперь в первом тяжелом весе. У него никогда раньше не было титула WBC.

У Ковалева была хорошая карьера в полутяжелом весе, и мы снова вернем его к чемпионскому титулу уже в качестве бойца первого тяжелого дивизиона.

Мы нацелены на то, чтобы он завоевал пояс WBC как крузер. Мы рады, что Ковалев снова подерется», – сказал Климас.

WBC организует отборочный бой в первом тяжелом весе между Ковалевым и Мчуну

Жозе Альдо и Сергей Ковалев могут выступить на турнире Hardcore в Дубае 18 марта

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serdar Yazlyew
Никаких шансов. Вообще 000000 полнейший.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serhio Roberto
При всем уважение, не верю я в победу Ковалева. 39 лет против 34, не его вес, удара уже нет, здоровья тоже. Желаю Сереге победы конечно, но не верю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий