Менеджер Ковалева про бой с Мчуну: «У Сергея есть шанс снова стать чемпионом мира»
Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева, прокомментировал решение WBC назначить россиянину претендентский бой в первом тяжелом весе с Табисо Мчуну.
«Это большая возможность для Сергея. У него есть шанс снова стать чемпионом мира, только теперь в первом тяжелом весе. У него никогда раньше не было титула WBC.
У Ковалева была хорошая карьера в полутяжелом весе, и мы снова вернем его к чемпионскому титулу уже в качестве бойца первого тяжелого дивизиона.
Мы нацелены на то, чтобы он завоевал пояс WBC как крузер. Мы рады, что Ковалев снова подерется», – сказал Климас.
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