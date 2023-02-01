Менеджер Ковалева про бой с Мчуну: «У Сергея есть шанс снова стать чемпионом мира»

, менеджер бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе , прокомментировал решение WBC назначить россиянину претендентский бой в первом тяжелом весе с Табисо Мчуну.

«Это большая возможность для Сергея. У него есть шанс снова стать чемпионом мира, только теперь в первом тяжелом весе. У него никогда раньше не было титула WBC.

У Ковалева была хорошая карьера в полутяжелом весе, и мы снова вернем его к чемпионскому титулу уже в качестве бойца первого тяжелого дивизиона.

Мы нацелены на то, чтобы он завоевал пояс WBC как крузер. Мы рады, что Ковалев снова подерется», – сказал Климас.

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