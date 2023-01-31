WBC организует отборочный бой в первом тяжелом весе между Ковалевым и Мчуну
Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалев (35-4-1) может включиться в титульную гонку WBC в первом тяжелом весе.
Соперником Ковалева в отборочном поединке может стать Табисо Мчуну из ЮАР (23-6)
Как сообщает менеджер бойца Эгис Климас, Ковалеву важно подраться за пояс WBC, которым он ни разу не владел на протяжении карьеры.
«Это очень важно для Ковалева, у него есть шанс снова стать чемпионом в первом тяжелом весе и удерживать титул WBC, которого у него ранее не было.
У Ковалева хорошая карьера, и мы возвращаемся, чтобы стать чемпионами в первом тяжелом весе. Мы рады, что он снова дерется», – сказал Климас.
Ковалев последний раз выходил на ринг в мае 2022 года, победив Тервела Пулева единогласным решением судей. Мчуну 20 января 2023 года проиграл Илунге Макабу.
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