WBC организует отборочный бой в первом тяжелом весе между Ковалевым и Мчуну

Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалев (35-4-1) может включиться в титульную гонку WBC в первом тяжелом весе.

Соперником Ковалева в отборочном поединке может стать Табисо Мчуну из ЮАР (23-6)

Как сообщает менеджер бойца , Ковалеву важно подраться за пояс WBC, которым он ни разу не владел на протяжении карьеры.

«Это очень важно для Ковалева, у него есть шанс снова стать чемпионом в первом тяжелом весе и удерживать титул WBC, которого у него ранее не было.

У Ковалева хорошая карьера, и мы возвращаемся, чтобы стать чемпионами в первом тяжелом весе. Мы рады, что он снова дерется», – сказал Климас.

Ковалев последний раз выходил на ринг в мае 2022 года, победив единогласным решением судей. Мчуну 20 января 2023 года проиграл Илунге Макабу.

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