Адесанья – дю Плесси: «Не ты принимаешь решения. Могу дать титульный шанс Хамзату или Косте, если захочу этого»

Исраэль Адесанья раскритиковал Дрикуса дю Плесси за отказ драться с ним.

« не знаком с правилами игры. Нельзя отсиживаться и верить, что высокое место в рейтинге гарантирует тебе титульный шанс. Это UFC. Дерьмо случается.

Возможно, ему придется провести еще два поединка, прежде чем встретиться со мной. Не ты принимаешь решения, Дрикус. Это делаю я.

Если я захочу, то дам шанс или Пауло Косте, а не тебе», – сказал чемпион UFC в среднем весе .

Исраэль Адесанья: «Буду болеть за Чимаева в поединке с Костой»

Адесанья заявил, что может подраться с Чимаевым: «Тут командую я. Хотел биться с дю Плесси, но он жалуется на ногу»