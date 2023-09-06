Адесанья – дю Плесси: «Не ты принимаешь решения. Могу дать титульный шанс Хамзату или Косте, если захочу этого»
Исраэль Адесанья раскритиковал Дрикуса дю Плесси за отказ драться с ним.
«Дрикус не знаком с правилами игры. Нельзя отсиживаться и верить, что высокое место в рейтинге гарантирует тебе титульный шанс. Это UFC. Дерьмо случается.
Возможно, ему придется провести еще два поединка, прежде чем встретиться со мной. Не ты принимаешь решения, Дрикус. Это делаю я.
Если я захочу, то дам шанс Хамзату Чимаеву или Пауло Косте, а не тебе», – сказал чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.
Исраэль Адесанья: «Буду болеть за Чимаева в поединке с Костой»
Адесанья заявил, что может подраться с Чимаевым: «Тут командую я. Хотел биться с дю Плесси, но он жалуется на ногу»
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