Адесанья – дю Плесси: «Не ты принимаешь решения. Могу дать титульный шанс Хамзату или Косте, если захочу этого»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Пауло Коста Исраэль Адесанья Хамзат Чимаев контент Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья раскритиковал Дрикуса дю Плесси за отказ драться с ним.

«Дрикус не знаком с правилами игры. Нельзя отсиживаться и верить, что высокое место в рейтинге гарантирует тебе титульный шанс. Это UFC. Дерьмо случается.

Возможно, ему придется провести еще два поединка, прежде чем встретиться со мной. Не ты принимаешь решения, Дрикус. Это делаю я.

Если я захочу, то дам шанс Хамзату Чимаеву или Пауло Косте, а не тебе», – сказал чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.

Исраэль Адесанья: «Буду болеть за Чимаева в поединке с Костой»

Адесанья заявил, что может подраться с Чимаевым: «Тут командую я. Хотел биться с дю Плесси, но он жалуется на ногу»

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4 комментария

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realsila
Ответ Александр Степанов
Привет всей моей нелюбви к Адесанье, у Стриклэнда нет шансов)
Очень часто когда чемпионы начинают так болтать они проигрывают, возможно не в этот раз, на шанс проигрыша очень высок, не удивлюсь если Стрикленд будет эффективно бороться с ним
+3
0
+3
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Александр Степанов
Ответ Fao
Китаец раздухарился. Для начала, все таки надо пройти Стриклэнда в выходные.
Привет всей моей нелюбви к Адесанье, у Стриклэнда нет шансов)
+4
-3
+1
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Дмитрий Шелема
что за Костя
0
0
0
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