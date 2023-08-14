Адесанья заявил, что может подраться с Чимаевым: «Тут командую я. Хотел биться с дю Плесси, но он жалуется на ногу»

Исраэль Адесанья может дать титульный шанс Чимаеву в случае доминантной победы над Костой.

«Возможен ли бой с ? Определенно. Повторюсь, я хочу драться с . Но он должен знать, что не он здесь командует. Это делаю я.

Этот парень говорит: «О, моя нога то, моя нога это». Да, посмотрите на меня, моя нога похожа на воздушный шар. Но да, посмотрим. Посмотрим», – сказал чемпион UFC в среднем весе .

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