Исраэль Адесанья: «Буду болеть за Чимаева в поединке с Костой»

Адесанья заявил, что будет поддерживать Чимаева в поединке с Костой на UFC 294.

«Я не знаю, кто победит, но отдам небольшое предпочтение Хамзату Чимаеву. Потому что мне нравится молодежь, молодая кровь. Мой бой с Пауло Костой выглядел легким, но, поверьте мне, это был тяжелый поединок. Пожалуй, что поддержу Хамзата в бою с Пауло», – заявил Исраэль Адесанья.

Напомним, что Хамзат Чимаев подерется с Пауло Костой на турнире UFC 294. Бой состоится 21 октября 2023 года в Абу-Даби (ОАЭ).

Коста – о поединке с Чимаевым: «Это будет фейерверк. У Хамзата нет ни единого шанса на победу»

Чимаев – о бое с Адесаньей: «Один из лучших ударников, неудобный и высокий. Но в партере я сделаю свое дело»