Адесанья – о бое с Чимаевым: «Хамзат уникален, но для меня есть рыба покрупнее»

Теги UFC средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Исраэль Адесанья Хамзат Чимаев UFC 290 Дрикус Дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья заявил, что не заинтересован в бою с Хамзатом Чимаевым.

«Поверьте, я не боюсь никого на этой чертовой планете. Но мне нравятся вызовы. Хамзат Чимаев – некто уникальный, я ранее встречался с борцами.

Это большой бой. Вот почему мне это нравится. С чеддером все вкуснее. Но сейчас у него есть Камару Усман, который может открыть ему дорогу к титулу.

Так что у меня есть рыба покрупнее. Я буду в июле на UFC 290 и посмотрю, что там. Не с Робом Уиттакером, а с Дю Плесси», – сказал чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.

Мухаммад – о Чимаеве: «Эта эра соцсетей раздражает. Хамзат, как Конор: бросает вызовы на все стороны»

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2 комментария

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закрыт по беспределу
Закинул старик невод в море...
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Timurbai
Усман может открыть Хамзату дорогу к титульнику - это верно, но если ты бы с ним согласился подраться , то Хамзат бы сразу получил титульник))
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