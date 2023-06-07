Адесанья – о бое с Чимаевым: «Хамзат уникален, но для меня есть рыба покрупнее»

Исраэль Адесанья заявил, что не заинтересован в бою с Хамзатом Чимаевым.

«Поверьте, я не боюсь никого на этой чертовой планете. Но мне нравятся вызовы. – некто уникальный, я ранее встречался с борцами.

Это большой бой. Вот почему мне это нравится. С чеддером все вкуснее. Но сейчас у него есть Камару Усман, который может открыть ему дорогу к титулу.

Так что у меня есть рыба покрупнее. Я буду в июле на 290 и посмотрю, что там. Не с , а с Дю Плесси», – сказал чемпион UFC в среднем весе .

Мухаммад – о Чимаеве: «Эта эра соцсетей раздражает. Хамзат, как Конор: бросает вызовы на все стороны»