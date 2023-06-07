Адесанья – о бое с Чимаевым: «Хамзат уникален, но для меня есть рыба покрупнее»
Исраэль Адесанья заявил, что не заинтересован в бою с Хамзатом Чимаевым.
«Поверьте, я не боюсь никого на этой чертовой планете. Но мне нравятся вызовы. Хамзат Чимаев – некто уникальный, я ранее встречался с борцами.
Это большой бой. Вот почему мне это нравится. С чеддером все вкуснее. Но сейчас у него есть Камару Усман, который может открыть ему дорогу к титулу.
Так что у меня есть рыба покрупнее. Я буду в июле на UFC 290 и посмотрю, что там. Не с Робом Уиттакером, а с Дю Плесси», – сказал чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.
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