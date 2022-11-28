Пауло Коста: «Адесанья – хороший парень. Он покормил ребенка грудью перед нашим боем»
Средневес UFC Пауло Коста продолжает высмеивать экс-чемпиона дивизиона Исраэля Адесанью.
«Иззи действительно хороший парень. Помню, как мы с ним встретились и подписывали автографы в Абу-Даби перед UFC 253.
Перед самым нашим уходом в очереди начал плакать ребенок. Адесанья заметил это и мягко спросил у матери, может ли он помочь ей.
Он осторожно взял ребенка, сел на свое место и усадил малыша на колени. Потом задрал футболку и покормил ребенка грудью, настоящий герой.
Если это не показатель того, каков человек на самом деле, то я не знаю что», – написал Коста.
Коста потроллил Чимаева: «Если у тебя нет грэпплинга и ты ниже 170 см, то чеченец захочет подраться с тобой»
Пауло Коста: «Очень грустно видеть быструю и непрерывную деградацию США»
Комментарии