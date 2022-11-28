Пауло Коста: «Адесанья – хороший парень. Он покормил ребенка грудью перед нашим боем»

Средневес UFC Пауло Коста продолжает высмеивать экс-чемпиона дивизиона Исраэля Адесанью.

«Иззи действительно хороший парень. Помню, как мы с ним встретились и подписывали автографы в Абу-Даби перед UFC 253.

Перед самым нашим уходом в очереди начал плакать ребенок. Адесанья заметил это и мягко спросил у матери, может ли он помочь ей.

Он осторожно взял ребенка, сел на свое место и усадил малыша на колени. Потом задрал футболку и покормил ребенка грудью, настоящий герой.

Если это не показатель того, каков человек на самом деле, то я не знаю что», – написал Коста.

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