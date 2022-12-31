Кормье призвал Косту подраться с Чимаевым: «Представьте, какие рейтинги будут у бойца, который первым победит Хамзата»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье объяснил, почему следует подраться с .

«У Косты почти закончился контракт с UFC. Когда истекает контракт, UFC дает тебе такой бой, чтобы ты показал, почему тебе должны заплатить больше в следующем контракте.

Если Пауло победит Хамзата, он может получить все, что захочет. Так что для него этот бой имеет смысл.

Но если Косту побьют, надерут ему зад – что тогда? Его вес в переговорах будет уже чуть меньше. Ты еще продаешь бои? Да.

Представьте, какие рейтинги будут у бойца, который первым победит Чимаева, особенно если победит впечатляюще. Тогда все фишки будут в руках у Косты. Когда я говорю «фишки», я имею в виду доллары, детка», – сказал Кормье.

Даниэль Кормье: «Не знаю, почему Чимаев против Уиттакера не добавят в со-главное событие карда Махачев – Волкановски»

Кормье – об Алексе Перейре: «Он справился с давлением и стал чемпионом. Мой боец 2022 года»