Кормье призвал Косту подраться с Чимаевым: «Представьте, какие рейтинги будут у бойца, который первым победит Хамзата»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Даниэль Кормье Пауло Коста Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье объяснил, почему Пауло Косте следует подраться с Хамзатом Чимаевым.

«У Косты почти закончился контракт с UFC. Когда истекает контракт, UFC дает тебе такой бой, чтобы ты показал, почему тебе должны заплатить больше в следующем контракте.

Если Пауло победит Хамзата, он может получить все, что захочет. Так что для него этот бой имеет смысл.

Но если Косту побьют, надерут ему зад – что тогда? Его вес в переговорах будет уже чуть меньше. Ты еще продаешь бои? Да.

Представьте, какие рейтинги будут у бойца, который первым победит Чимаева, особенно если победит впечатляюще. Тогда все фишки будут в руках у Косты. Когда я говорю «фишки», я имею в виду доллары, детка», – сказал Кормье.

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