Туиваса – о Волкове: «Он похож на Драго. Русские выглядят устрашающе»

Тай Туиваса высказался о прозвище Александра Волкова.

– Прозвище Александра Волкова – Драго. Как вы считаете, он похож на Драго из фильма «Рокки»?

– Да, они внешне похожи. Русские выглядят устрашающе, у вас много опасных парней.

– Вы были в Москве в 2018‑м на первом турнире UFC в России. В тот момент не виделись с Волковым?

– Нет, не помню, чтобы мы пересекались, но очень понравился город. Москва точно один из моих любимых городов, в которых я был. У меня там есть несколько друзей, мне в принципе очень‑очень нравится Россия, – сказал тяжеловес UFC Тай Туиваса.

Волков – о пивной традиции Туивасы: «После боя могу с ним выпить, но только не из ботинка, прошу»

Волков уверен в победе над Туивасой: «Он опасен, но я техничнее и нацелен на быстрый финиш»