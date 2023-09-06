Туиваса – о Волкове: «Он похож на Драго. Русские выглядят устрашающе»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Тай Туиваса Бокс/MMA/UFC

Тай Туиваса высказался о прозвище Александра Волкова.

– Прозвище Александра Волкова – Драго. Как вы считаете, он похож на Драго из фильма «Рокки»?

– Да, они внешне похожи. Русские выглядят устрашающе, у вас много опасных парней.

– Вы были в Москве в 2018‑м на первом турнире UFC в России. В тот момент не виделись с Волковым?

– Нет, не помню, чтобы мы пересекались, но очень понравился город. Москва точно один из моих любимых городов, в которых я был. У меня там есть несколько друзей, мне в принципе очень‑очень нравится Россия, – сказал тяжеловес UFC Тай Туиваса.

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5 комментариев

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oka79410
а вот и потенциальный гражданин россии
+14
-1
+13
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Артёëм
Туиваса-красавчик! Респект ему и уважение!!!
+12
-1
+11
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Александр Виноградов
Ответ oka79410
а вот и потенциальный гражданин россии
Возможно даже будущий депутат какого нибудь городского совета
+6
-1
+5
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oka79410
Ответ Александр Виноградов
Возможно даже будущий депутат какого нибудь городского совета
или глава федерации мма россии
0
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