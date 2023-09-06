Волков – о пивной традиции Туивасы: «После боя могу с ним выпить, но только не из ботинка, прошу»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Тай Туиваса UFC 293 Бокс/MMA/UFC

Александр Волков заявил, что может выпить с Таем Туивасой после их боя на UFC 293.

«Конечно, после боя мы с Таем можем попить пивка. Но только не из ботинка, прошу», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

Напомним, что Тай Туиваса после побед выпивает банку пива, налитую в чужой ботинок.

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