Волков – о пивной традиции Туивасы: «После боя могу с ним выпить, но только не из ботинка, прошу»
Александр Волков заявил, что может выпить с Таем Туивасой после их боя на UFC 293.
«Конечно, после боя мы с Таем можем попить пивка. Но только не из ботинка, прошу», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.
Напомним, что Тай Туиваса после побед выпивает банку пива, налитую в чужой ботинок.
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