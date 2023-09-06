Волков – о пивной традиции Туивасы: «После боя могу с ним выпить, но только не из ботинка, прошу»

Александр Волков заявил, что может выпить с Таем Туивасой после их боя на UFC 293.

«Конечно, после боя мы с Таем можем попить пивка. Но только не из ботинка, прошу», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

Напомним, что после побед выпивает банку пива, налитую в чужой ботинок.

Волков уверен в победе над Туивасой: «Он опасен, но я техничнее и нацелен на быстрый финиш»

Волков – о Джонсе: «Если он легко победит Миочича, то может и продолжить»