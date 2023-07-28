Александр Волков: «У Туивасы такой же стиль, как и у Льюиса. А мне от него досталось»

Александр Волков сравнил Тая Туивасу с Дерриком Льюисом.

– У вас нет ощущения, что в тяжелом весе такая конкуренция, что некоторые люди могут попасть в топ‑10 случайно?

– В таком случае и про меня можно сказать, что я случайно попал. У меня хобби переросло в профессию. Когда я был студентом, занимался для себя, а к концу университета у меня оказалось 10–12 профессиональных боев. Хотя изначально было как хобби.

В общем, мы тут все в какой‑то степени находимся случайно. У Туивасы такой же стиль, как и у , который тоже, казалось, «залетел» случайно, но переложил кучу народу, в том числе и мне досталось, – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

Волков – о бое с Туивасой: «Ощущаю, что сильнее в каждом аспекте, но от переживаний никуда не денешься»

Штырков – о возможном бое Волкова и Туивасы: «Что ужасного сделал Тай для UFC, что ему назначили этот поединок?»