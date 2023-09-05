Олейник – о бое Туивасы и Волкова: «Тай может выиграть, только если Александр ошибется»

Алексей Олейник заявил, что уверен в победе Александра Волкова над Таем Туивасой.

«Когда Волков собранный, голодный и злой, он очень круто выступает. Считаю, что сейчас Волков как раз отлично настроен.

Думаю, что у Туивасы мало шансов, если только Волков совершит какую-то ошибку. Но Саша сейчас в такой форме и состоянии, что он не должен допустить ошибку.

В этом поединке отдаю предпочтение Волкову. Он во всех аспектах лучше и сильнее », – сказал бывший боец UFC Алексей Олейник.

Волков – о возможном бое Павловича и Джонса: «Сергей знает, что любого может уронить. Его план всегда работал»