Олейник – о бое Туивасы и Волкова: «Тай может выиграть, только если Александр ошибется»

Теги UFC MMA Алексей Олейник тяжелый вес (MMA) Александр Волков Тай Туиваса UFC 293 Бокс/MMA/UFC

Алексей Олейник заявил, что уверен в победе Александра Волкова над Таем Туивасой.

«Когда Волков собранный, голодный и злой, он очень круто выступает. Считаю, что сейчас Волков как раз отлично настроен.

Думаю, что у Туивасы мало шансов, если только Волков совершит какую-то ошибку. Но Саша сейчас в такой форме и состоянии, что он не должен допустить ошибку.

В этом поединке отдаю предпочтение Волкову. Он во всех аспектах лучше и сильнее Туивасы», – сказал бывший боец UFC Алексей Олейник.

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3 комментария

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DimaPSH
ну или если Тай пойдет в жесткую рубку в стиле Льюса... терять ему нечего, череда поражений...
по технике Волков явно его превосходит.
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Рома Политов
На самом деле худшее напутствие для бойца. Нет ничего хуже, чем постоянно держать в голове, что нельзя допустить ошибку.
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mario-romario
Возможно увидим навыки волка в грэплинге 😁
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