Волков уверен в победе над Туивасой: «Он опасен, но я техничнее и нацелен на быстрый финиш»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Тай Туиваса UFC 293 Бокс/MMA/UFC

Александр Волков нацелился на досрочную победу в бою с Таем Туивасой.

«Тай – приятный парень, как боец он опасен, у него тяжелые удары. Но думаю, у меня будет преимущество в этом бою. Я техничнее и лучше во всем.

Нацелен на быстрый финиш в этом бою: может, первый или второй раунд», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

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2 комментария

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Вася Енотов
В общем проблем у Волкова быть не должно от слова совсем. Парней похожих по стилю на Тая он разбирал без проблем. У него проблемы с крутыми борцухами или с техничными ударниками. Любитель отхлебнуть из кроссовок не является таковым. Волков по традиции обработает пузико и затыкает джебами).
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