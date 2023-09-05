Волков уверен в победе над Туивасой: «Он опасен, но я техничнее и нацелен на быстрый финиш»

Александр Волков нацелился на досрочную победу в бою с Таем Туивасой.

«Тай – приятный парень, как боец он опасен, у него тяжелые удары. Но думаю, у меня будет преимущество в этом бою. Я техничнее и лучше во всем.

Нацелен на быстрый финиш в этом бою: может, первый или второй раунд», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

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