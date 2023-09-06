Волков – о причинах переезда в США: «Я застоялся в Москве. Перемены были необходимы»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Бокс/MMA/UFC

Александр Волков рассказал о причинах переезда в США.

«На самом деле, я не так долго нахожусь в США. Сначала я полгода был в Лос-Анджелесе, сейчас переехал в Лас-Вегас. Теперь тут готовлюсь. Скорее, я в Москве застоялся слишком долго.

Мы тренировались там уже 8-9 лет, в одном зале. Необходимы были перемены, работа с новыми спарринг-партнерами, получить опыт работы с другими оппонентами, с другими людьми.

Так получилось, что мы разъехались все в один момент. И Сергей Павлович уехал, и Сергей Спивак, и я следом, и другие бойцы. Мне скоро 35 лет, осталось выступать лет пять. Надо выжать максимум из того, что у меня осталось», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

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6 комментариев

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z3yjyzh29x
Лучше поздно, чем никогда. И язык сразу подтянул и того гляди навыков добавил в свой арсенал
+14
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mario-romario
Давно надо было это сделать 👍
+5
-1
+4
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DrDro
Интересно сколько боёв проведёт до конца карьеры.
Всегда удивляло и вызывало уважение количество поединков у такого относительно молодого бойца.
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Костя Кот
Ответ Сергей Орлов
Нет там никакого арсенала, примитивный истукан.
сереж, не надо так самокритично к себе.
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