Копылов – о Петре Яне: «Он не остановится и вернется к титулу»

Роман Копылов высказался о дальнейших карьерных перспективах Петра Яна.

«Сложно судить, что с ним было, да и не мне это нужно делать. Петр, наверное, лучше знает, что у него было, какие проблемы тревожили. Мы же не знаем, с какой травмой он выходил, как готовился.

Может, ему стоило сняться с последнего боя. Думаю, выводы сделает, поменяет место сборов или привлечет кого-то для тренировок. Мне кажется, он не остановится и вернется к титулу», – сказал средневес UFC Роман Копылов.

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