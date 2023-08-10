Копылов – о Петре Яне: «Он не остановится и вернется к титулу»

Теги UFC MMA Петр Ян Роман Копылов Бокс/MMA/UFC

Роман Копылов высказался о дальнейших карьерных перспективах Петра Яна.

«Сложно судить, что с ним было, да и не мне это нужно делать. Петр, наверное, лучше знает, что у него было, какие проблемы тревожили. Мы же не знаем, с какой травмой он выходил, как готовился.

Может, ему стоило сняться с последнего боя. Думаю, выводы сделает, поменяет место сборов или привлечет кого-то для тренировок. Мне кажется, он не остановится и вернется к титулу», – сказал средневес UFC Роман Копылов.

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2 комментария

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Евгений Цыбульников
Всё в его руках, если поменять то, о чем знает каждый. Кроме, наверное, самого Петра. И надеяться, что это поможет.
Хочется увидеть Петю на победной серии.
А, ну и конечно, ждём в комментариях Канана Джаруса со словами про китайца))
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Ilovethisgame77
Петьке мордас в последних боях стабильно квасили))
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