Эрнандес снялся с боя против Копылова. Его заменит Джош Фремд

Энтони Эрнандес не сможет подраться с Романом Копыловым из-за травмы.

Новым соперником россиянина станет Джош Фремд. Бой состоится в ночь на 17 сентября.

Копылов (11-2) в последний раз дрался в июле, когда нокаутировал Клаудио Рибейро.

Фремд (11-4) в августе выиграл у Джейми Пикетта и идет на серии из двух побед.

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