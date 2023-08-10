Роман Копылов: «Тренер говорит, что сделает из меня чемпиона. Я ему полностью доверяю»

Роман Копылов высказался о своих шансах стать чемпионом UFC.

«Дойду ли до титула? Все для этого делаю. Видите, вызываем серьезных бойцов, хотим проверить свои силы. Тренер говорит, что сделает из меня чемпиона, я ему полностью доверяю.

Каждый боец преследует такую цель, я не исключение. Хотелось бы взойти на эту вершину, это огромная мечта.

Для маленького Бачатского, где я нахожусь, это вообще исторический момент будет, если все осуществится», – сказал средневес UFC Роман Копылов.

«Хочу подраться с гангстером». Копылов бросил вызов Стриклэнду

Копылов – о лучшем российском бойце: «Сам Хабиб говорил, что Федор – первопроходец. Поэтому Емельяненко»