Роман Копылов: «Тренер говорит, что сделает из меня чемпиона. Я ему полностью доверяю»

Теги UFC MMA Роман Копылов Бокс/MMA/UFC

Роман Копылов высказался о своих шансах стать чемпионом UFC.

«Дойду ли до титула? Все для этого делаю. Видите, вызываем серьезных бойцов, хотим проверить свои силы. Тренер говорит, что сделает из меня чемпиона, я ему полностью доверяю.

Каждый боец преследует такую цель, я не исключение. Хотелось бы взойти на эту вершину, это огромная мечта.

Для маленького Бачатского, где я нахожусь, это вообще исторический момент будет, если все осуществится», – сказал средневес UFC Роман Копылов.

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1 комментарий

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mario-romario
Удачи! 🍀
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+4
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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