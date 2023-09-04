Вице-президент лиги ACA: «Мы обсудим ужесточение наказания за несделанный вес. Возможно, что будем недопускать бойцов к поединку»

Теги MMA ACA Бокс/MMA/UFC

Асланбек Бадаев планирует ужесточить санкции за проваленное взвешивание.

«Мы сейчас думаем, как помимо стандартного наказания воздействовать на бойцов. Вероятно, даже то, что вторая проваленная весогонка – это просто недопуск к поединку в рамках Гран-при. Мы это все обсудим. Но для этого нам нужно искать альтернативного участника, который войдет в Гран-при, если кто-то не сделает вес.

Это крайние меры. Пока эти мысли далеки от реализации. Мы очень надеемся, что к этой мере прибегать не придется», – заявил вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев.

Напомним, что перед турниром ACA 162 сразу несколько бойцов не сделали вес: Лэнс Палмер (на 850 гр), Азамат Керефов (на 1,7 кг) и Осимхон Рахмонов (на 850 гр).

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2 комментария

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maks44
Зачем вообще нужна весогонка? Это ж издевательство над людьми. Взвешивать всех непосредственно перед боем, и все будут выступать в своих истинных категориях.
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