Вице-президент лиги ACA: «Мы обсудим ужесточение наказания за несделанный вес. Возможно, что будем недопускать бойцов к поединку»

Асланбек Бадаев планирует ужесточить санкции за проваленное взвешивание.

«Мы сейчас думаем, как помимо стандартного наказания воздействовать на бойцов. Вероятно, даже то, что вторая проваленная весогонка – это просто недопуск к поединку в рамках Гран-при. Мы это все обсудим. Но для этого нам нужно искать альтернативного участника, который войдет в Гран-при, если кто-то не сделает вес.

Это крайние меры. Пока эти мысли далеки от реализации. Мы очень надеемся, что к этой мере прибегать не придется», – заявил вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев.

Напомним, что перед турниром ACA 162 сразу несколько бойцов не сделали вес: Лэнс Палмер (на 850 гр), Азамат Керефов (на 1,7 кг) и Осимхон Рахмонов (на 850 гр).

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