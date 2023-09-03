Президент АСА о бое Резников – Шлеменко: «У нас на Артема другие планы»

Президент ACA Алексей Яценко ответил на вопрос, готов ли он организовать в ACA поединок между Артемом Резниковым и Александром Шлеменко, у которых ранее возник конфликт:

«У нас на Артема Резникова были другие планы. У нас сейчас начался новый Гран-при в легком весе. Лично я вижу его участником этого Гран-при. У Резников даже до этого был небольшой каламбур с Али Баговым. Нам было бы интересно сперва этот бой организовать. Если Артем готов подняться в 84 кг только для одного боя, чтобы подраться с Александром Шлеменко, эта история сейчас у нас не совсем будет на первом плане, потому что у нас сейчас идет история Гран-при»

Резников последний поединок провел против Эдуарда Вартаняна в июне этого года на турнире ACA 159. В этом противостоянии Артем потерпел поражение техническим нокаутом в третьем раунде. На его счету 24 победы и семь поражений.

Шлеменко в последний раз выходил на бой в июле 2023 года на турнире Shlemenko FC 8 против Алекса Оливейры. Это противостоянии завершилось в пользу Александра удушающим приемом в первом раунде. В его активе 62 победы, 15 поражений и одна ничья.

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