Николай Веретенников о возможном бое Резников – Шлеменко: «Артем снесет такого соперника»

Теги Николай Валуев MMA Александр Шлеменко ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Николай Веретенников высказался о возможном поединке соотечественника Артема Резникова против бывшего чемпиона Bellator из России Александра Шлеменко.

«Мельком глянул интервью Артема. Я не думаю даже, что он вывезет, а считаю, что просто снесет такого соперника в одни ворота. Совершенно разные стили — и надо понимать, что Шлеменко давно уже не в лучшей форме, как показали его последние поединки. Теперь мне даже стало интересно посмотреть это противостояние.

Ну, и, конечно же, я согласен с Артемом насчет того, что нельзя говорить такие громкие слова и переходить на личности, ведь мы — спортсмены».

В СМИ разгорелась словесная перепалка между Шлеменко и Резниковым, и казахстанец предложил россиянину бой на платформе АСА, ради которого Артём готов подняться на две весовые категории.

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