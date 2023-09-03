Дамир Исмагулов: «ACA мне начинает нравится все больше и больше»

Экс-боец UFC Дамир Исмагулов выразил комплименты лиге ACA.

«АCA мне начинает нравится все больше и больше. Хорошие и интересные бои, возможно иногда нужно хорошо и от души подраться», – отметил Исмагулов.

Исмагулов последний поединок провел против Гранта Доусона в июле этого года на турнире UFC on ESPN 48. Этот бой продлился всю дистанцию и завершился поражением Дамира единогласным решением судей.

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