В АСА отреагировали на высказывание Исмагулова

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев у себя в социальных сетях отреагировал на публикацию Дамира Исмагулова:

«Ты знаешь, что мы думаем по этому поводу. Мы готовы»

Ранее Исмагулов разместил в сторис публикацию, где намекнул на возможное подписание с лигой АСА.

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