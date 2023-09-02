Экс-чемпион Bellator о бое Резников – Шлеменко: «Кто такой Артем? Неплохой середнячок, который выступает в легком весе АСА»

Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе, российский боец Андрей Корешков прокомментировал вызов на бой Александру Шлеменко, брошенный казахстанцем Артемом Резниковым.

«Мне кажется, что Александру этот бой вообще неинтересен. Кто такой Артем? Неплохой середнячок, который выступает в легком весе АСА. Я сомневаюсь, что АСА или какой-то другой промоушен захочет платить Александру деньги за бой с Резниковым. Это просто такой ход.

Он сам понимает, что этого боя не будет и пытается тем самым привлечь к себе внимание и показать, что он такой красавец и готов, если что подраться. Наверное, многие так бы сделали на его месте», – сказал Корешков.

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