Шара Буллет – об образе: «Все пошло с Китая. Меня там называли Королем обезьян и просили отращивать бороду»

Шара Буллет рассказал, откуда появился его образ.

«Мой образ пошел с Китая. Мне там дали прозвище «Король обезьян», а тренер постоянно просил длинную прическу оставить и бороду отпустить, чтобы образ был похож на персонажа (Король обезьян – популярный литературный персонаж в Китае – примечание Sports.ru).

Я неоднозначно к этому относился... Раньше в Дагестане было не очень хорошо отращивать большую бороду – могли на учет поставить. Сейчас нормально, это мой стиль. Друзья говорят, что мне подходит.

В арабских странах это норма. Когда в Дагестан еду, то думаю, что надо немного подстричься. Абдулманам Нурмагомедов меня бы вообще в зал не пустил», – заявил новичок UFC Шарабутдин Магомедов.

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