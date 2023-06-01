Шара Буллет: «Дебют в UFC задерживает мельдоний. Допинг-комиссия уже полгода меня испытывает»

Теги допинг UFC MMA средний вес (MMA) Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Шара Буллет назвал причину, по которой еще не дебютировал в UFC.

«Изначально мне с Пауло Костой подраться предлагали. Али Абдель-Азиз выходил на связь, предлагал бой с ним. Я ему сказал: «Могу подраться, проблем нет. Но из-за того, что я «Милдронат» принимал, могу попасться на запрещенных веществах». Он до года держится [в организме].

Допинг-комиссия уже полгода меня испытывает, уже в пятый раз взяли анализ. Позапрошлый анализ пришел – в третий раз «Милдронат» в крови показало. Сейчас у меня взяли анализ. Надеюсь, «Милдроната» там уже не будет. Потому что уже столько месяцев прошло. Полгода минимум я его не употреблял.

Все четко, чисто, но «Милдронат» задерживает. Все, кто болел коронавирусом, они все «Милдронат» принимали. Это как витамин для сердца. Так что сейчас пол-России на допинге, химики», – сказал новичок UFC Шарабутдин Магомедов.

Шара Буллет: «Вижу очень много хейтеров всплыло подобно морской пене, а это значит волна хайпа продолжается»

Шара Буллет – о потасовке на турнире по грэпплингу: «Он подло поступил. Дал ему подсрачник»

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даулет Абдрахманбек
За то честно)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
StarsAndArrows
Кто шарит-мельдоний реально полезный?)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Золотарев
Ответ StarsAndArrows
Кто шарит-мельдоний реально полезный?)
Скорее да, чем нет.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
StarsAndArrows
Ответ Фрэнк Канистра
да, только лучше внутримышечная форма чувствуется. таблы - ни о чем.
Да я так,чисто для здоровья,витаминки для сердца не помешает)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадик Степ
Ответ StarsAndArrows
Кто шарит-мельдоний реально полезный?)
пока юзаешь да, накопительного эффекта как такого нет, после 3месяцев курса, хватило на неделю эффекта, потом все
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий