Шара Буллет: «Дебют в UFC задерживает мельдоний. Допинг-комиссия уже полгода меня испытывает»

Шара Буллет назвал причину, по которой еще не дебютировал в UFC.

«Изначально мне с подраться предлагали. Али Абдель-Азиз выходил на связь, предлагал бой с ним. Я ему сказал: «Могу подраться, проблем нет. Но из-за того, что я «Милдронат» принимал, могу попасться на запрещенных веществах». Он до года держится [в организме].

Допинг-комиссия уже полгода меня испытывает, уже в пятый раз взяли анализ. Позапрошлый анализ пришел – в третий раз «Милдронат» в крови показало. Сейчас у меня взяли анализ. Надеюсь, «Милдроната» там уже не будет. Потому что уже столько месяцев прошло. Полгода минимум я его не употреблял.

Все четко, чисто, но «Милдронат» задерживает. Все, кто болел коронавирусом, они все «Милдронат» принимали. Это как витамин для сердца. Так что сейчас пол-России на допинге, химики», – сказал новичок UFC Шарабутдин Магомедов.

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