Ирина Алексеева: «Очень хорошо, что Шаре Буллету дают бойца сразу из топ-10»

Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала информацию, что Шарабутдин Магомедов может провести дебютный поединок в UFC против восьмого номера рейтинга средневесов организации Дерека Брансона.

«Это очень хорошо, что Шаре дают бойца сразу из топ-10. Я думаю, в UFC в нем видят потенциального чемпиона, он очень опасен в стойке, и поэтому бить нерейтинговых соперников для него бессмысленно. Они либо просто завяжут после боя с «Шарой Буллетом» или очень долго будут выздоравливать. Да, кто-то может сказать о борцовских навыках Брансона, но Шару сложно перевести в партер. Просто его многочисленные удары ногами не дают соперникам подступиться к нему, но даже если выйдет так, что он окажется на настиле, то, думаю, выберется.

Я видела, что он участвует в соревнованиях по грэпплингу и набирается там опыта. Хотелось бы потренироваться у такого человека или у его тренера, потому что ударка и скорость Шары – бесподобны», – сказала Ирина.

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