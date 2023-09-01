Шара Буллет про Магомеда Кабардиева: «Он очень большой для 70 кг»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Шарабутдин Магомедов Спорт Казахстана

Боец UFC Шара Буллет поделился мнением про Магомеда Кабардиева, с которым они вместе тренировались в Тайланде:

«Кабардиев обладает всеми возможными данными драться и побеждать. Он очень большой для весовой категории 70 кг. У него хорошие навыки ударки, хороший рич, он может просто не подпустить к себе соперника и просто перестучать его»

«Новый Забит» из Казахстана Магомед Кабардиев получил признание от Масвидаля и уверенно идет к UFC. На пути два чемпиона

Усик связан с Казахстаном: боксировал за Костанай, выигрывал Кубок Президента РК, а к боям готовился со спарринг-партнером из Тараза

Шавкат Рахмонов бросил вызов Майклу Пейджу

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий