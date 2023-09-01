Шара Буллет про Магомеда Кабардиева: «Он очень большой для 70 кг»

Боец UFC Шара Буллет поделился мнением про Магомеда Кабардиева, с которым они вместе тренировались в Тайланде:

«Кабардиев обладает всеми возможными данными драться и побеждать. Он очень большой для весовой категории 70 кг. У него хорошие навыки ударки, хороший рич, он может просто не подпустить к себе соперника и просто перестучать его»

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