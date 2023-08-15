Шара Буллет дебютирует в UFC 21 октября против бывшего соперника Шлеменко (журналист Лаэрте Виана)

Шарабутдин Магомедов узнал соперника по дебютному бою в UFC.

Как сообщает журналист Лаэрте Виана, оппонентом россиянина станет средневес . Бой состоится 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294.

Силве (23-9) 34 года, в UFC бразилец дерется с июня 2021 года, где провел 7 боев (4-3). В марте 2022-го бился с Алексом Перейрой и уступил единогласным решением судей.

Ранее выступал в M-1 Challenge, где в 2018 году нокаутировал Александра Шлеменко.

Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) не дерется с декабря 2022 года, когда на турнире TFC 10 за 8 секунд нокаутировал соперника ударом колена.

Шара Буллет: «Дебют в UFC задерживает мельдоний. Допинг-комиссия уже полгода меня испытывает»