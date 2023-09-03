Макгрегор потренировался с Иэном Гэрри, тот поблагодарил Конора: «Вдохновляюсь лучшим»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор провел тренировку с Иэном Гэрри.

Ирландец выложил видео занятия в соцсетях, которое у себя репостнул непобежденный полусредневес UFC.

«Огромное уважение и благодарность. Вдохновляясь лучшими, мы делаем то, что любим», – подписал пост Иэн Гэрри.

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