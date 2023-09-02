Официально: Монсон и Тактаров подерутся 29 сентября по правилам MMA

Теги Олег Тактаров MMA Джефф Монсон Бокс/MMA/UFC

Официально объявлен второй поединок между Монсоном и Тактаровым.

Президент лиги Top Fight Марат Сидикеев заявил, что экс-бойцы UFC Олег Тактаров и Джефф Монсон проведут поединок по правилам MMA.

Бой состоится 29 сентября в Москве. Поединок пройдет в карде турнира лиги Top Fight, который возглавит бой Шлеменко – Хамитов.

Напомним, что 18 августа Тактаров и Монсон провели боксерский поединок в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который завершился вничью.

Хрюнов – о следующем сопернике Тактарова: «Это будет представитель мексиканской группировки, с которой у него возникал инцидент»

Тактаров – об инциденте в гостях у Хабиба: «Не надо вчетвером выкрадывать моего товарища и увозить куда-то в горы»

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10 комментариев

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Сергей
Где показывать будут, чтобы не включить случайно
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Streetbor
это даже хуже поп мма
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Karpins
Два старых больных человека
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Karpins
Милфы в мире мма
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DenizKios
Их боксерский поединок даже порно не могу назвать
Боюсь от их спектакля мма пойдет кровь из глаз
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SEVEN_
Старпёрское порево.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Главный спонсор боя - пенсионный фонд России.
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dreamstep
Кому это интересно вообще?
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