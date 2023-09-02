Официально: Монсон и Тактаров подерутся 29 сентября по правилам MMA

Официально объявлен второй поединок между Монсоном и Тактаровым.

Президент лиги Top Fight Марат Сидикеев заявил, что экс-бойцы UFC Олег Тактаров и Джефф Монсон проведут поединок по правилам MMA.

Бой состоится 29 сентября в Москве. Поединок пройдет в карде турнира лиги Top Fight, который возглавит бой Шлеменко – Хамитов.

Напомним, что 18 августа Тактаров и Монсон провели боксерский поединок в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который завершился вничью.

Хрюнов – о следующем сопернике Тактарова: «Это будет представитель мексиканской группировки, с которой у него возникал инцидент»

Тактаров – об инциденте в гостях у Хабиба: «Не надо вчетвером выкрадывать моего товарища и увозить куда-то в горы»