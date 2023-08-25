Хрюнов – о следующем сопернике Тактарова: «Это будет представитель мексиканской группировки, с которой у него возникал инцидент»

Теги Владимир Хрюнов Олег Тактаров MMA Бокс/MMA/UFC

Олег Тактаров подерется с представителем группировки, напавшей на него в Мексике.

«Это будет представитель группировки, с которой у Тактарова возникал инцидент. Мы ведем переговоры с участием полиции, нашей стороны, Мексики. Мы попробуем исчерпать случившийся инцидент таким образом.

Да, это восстановление справедливости. Для Олега это важно, он мужчина и не может этого простить. Группировка признала наличие проблемы, прошло уже несколько стадий переговоров. Примерные сроки – конец октября», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

Напомним, что в январе-2022 Тактаров был избит в Мексике. По его словам, конфликт с группировкой произошел после того, как он решил заступиться за девушку.

Тактаров вернулся на ринг спустя 15 лет: получил по затылку от Монсона, но провел болевой. Ветеранов разнимали команды

Тактаров – об инциденте в гостях у Хабиба: «Не надо вчетвером выкрадывать моего товарища и увозить куда-то в горы»

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3 комментария

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AVKU
Лучше бы фильм сняли, художественный. А так... какая-то порнография получается только.
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GaasJT
Ппотив Эль Чапо?)
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Ват-сон
А можно устроить дуэль на мясорубках - это элегантнее ©
/12 стульев/
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