Хрюнов – о следующем сопернике Тактарова: «Это будет представитель мексиканской группировки, с которой у него возникал инцидент»

Олег Тактаров подерется с представителем группировки, напавшей на него в Мексике.

«Это будет представитель группировки, с которой у возникал инцидент. Мы ведем переговоры с участием полиции, нашей стороны, Мексики. Мы попробуем исчерпать случившийся инцидент таким образом.

Да, это восстановление справедливости. Для Олега это важно, он мужчина и не может этого простить. Группировка признала наличие проблемы, прошло уже несколько стадий переговоров. Примерные сроки – конец октября», – сказал промоутер .

Напомним, что в январе-2022 Тактаров был избит в Мексике. По его словам, конфликт с группировкой произошел после того, как он решил заступиться за девушку.

Тактаров вернулся на ринг спустя 15 лет: получил по затылку от Монсона, но провел болевой. Ветеранов разнимали команды

Тактаров – об инциденте в гостях у Хабиба: «Не надо вчетвером выкрадывать моего товарища и увозить куда-то в горы»