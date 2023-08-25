Олег Тактаров подерется по правилам ММА с соперником из Мексики

Олег Тактаров проведет поединок по правилам ММА с бойцом из Мексики.

« проведет бой против мексиканца. Мы сейчас ведем переговоры об этом, в том числе с юристами», – сказал промоутер .

19 августа Тактаров подрался с Деффом Монсоном по правилам бокса – поединок завершился вничью.

Тактаров вернулся на ринг спустя 15 лет: получил по затылку от Монсона, но провел болевой. Ветеранов разнимали команды

Олег Тактаров: «Обидно, что у Махачева фанатов меньше, чем у Хабиба. Арабский мир не поставил на него карты»