Олег Тактаров подерется по правилам ММА с соперником из Мексики
Олег Тактаров проведет поединок по правилам ММА с бойцом из Мексики.
«Тактаров проведет бой против мексиканца. Мы сейчас ведем переговоры об этом, в том числе с юристами», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.
19 августа Тактаров подрался с Деффом Монсоном по правилам бокса – поединок завершился вничью.
Тактаров вернулся на ринг спустя 15 лет: получил по затылку от Монсона, но провел болевой. Ветеранов разнимали команды
Олег Тактаров: «Обидно, что у Махачева фанатов меньше, чем у Хабиба. Арабский мир не поставил на него карты»
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