Олег Тактаров подерется по правилам ММА с соперником из Мексики

Теги Владимир Хрюнов Олег Тактаров MMA Бокс/MMA/UFC

Олег Тактаров проведет поединок по правилам ММА с бойцом из Мексики.

«Тактаров проведет бой против мексиканца. Мы сейчас ведем переговоры об этом, в том числе с юристами», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

19 августа Тактаров подрался с Деффом Монсоном по правилам бокса – поединок завершился вничью.

Тактаров вернулся на ринг спустя 15 лет: получил по затылку от Монсона, но провел болевой. Ветеранов разнимали команды

Олег Тактаров: «Обидно, что у Махачева фанатов меньше, чем у Хабиба. Арабский мир не поставил на него карты»

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4 комментария

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Axmat Cecenov
Пожалейте нашу психику. Если даже несмотреть в прямом эфире это недоразумение, весь интернет будет про это ещё целый месяц
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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