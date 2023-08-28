Камил Гаджиев: «Монсон не может возглавить Союз ММА России. Он просто хайпует»

Теги MMA Джефф Монсон Камил Гаджиев Союз ММА России Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев не видит Джеффа Монсона президентом Союза ММА России.

«Джефф хочет стать президентом Союза MMA России? Он просто хайпует. На самом деле не может занимать такой пост человек, который не очень хорошо разговаривает на русском языке. Союз MMA нужен, но возглавлять его точно должен не Джефф Монсон.

Вообще весь этот движ вокруг, так скажем, псевдороссиян… Да, каждый человек с российским паспортом – россиянин, но никогда Джефф Монсон, Кевин Джонсон, Рой Джонс не будут так любить Россию и так любить все, что с ней связано, как те люди, которые реально здесь родились», – заявил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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