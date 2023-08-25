Тактаров – об инциденте в гостях у Хабиба: «Не надо вчетвером выкрадывать моего товарища и увозить куда-то в горы»

Олег Тактаров рассказал об инциденте в гостях у Хабиба Нурмагомедова.

«Все было хорошо и замечательно. Мы нормально пообщались с его отцом, сбегали на тренировку, но, видимо, был слишком насторожен к моему товарищу Егору, который со мной приехал и снимал документальный фильм «Как из ММА попасть в Голливуд».

Если есть проблемы, можно подойти ко мне, но не надо вчетвером его выкрадывать, увозить куда-то в горы и там заставлять удалять весь материал, хотя он уже на тот момент был в «облаке». Это выглядело по-детски глупо, и у меня долгое время оставался неприятный осадок», – сказал ветеран ММА Олег Тактаров.

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