Тактаров – об инциденте в гостях у Хабиба: «Не надо вчетвером выкрадывать моего товарища и увозить куда-то в горы»

Теги Олег Тактаров MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Олег Тактаров рассказал об инциденте в гостях у Хабиба Нурмагомедова.

«Все было хорошо и замечательно. Мы нормально пообщались с его отцом, сбегали на тренировку, но, видимо, Хабиб был слишком насторожен к моему товарищу Егору, который со мной приехал и снимал документальный фильм «Как из ММА попасть в Голливуд».

Если есть проблемы, можно подойти ко мне, но не надо вчетвером его выкрадывать, увозить куда-то в горы и там заставлять удалять весь материал, хотя он уже на тот момент был в «облаке». Это выглядело по-детски глупо, и у меня долгое время оставался неприятный осадок», – сказал ветеран ММА Олег Тактаров.

«Я из больших гор, у нас только два гендера». Хабиб заговорил: о рейтинге Путина, возвращении в UFC и тупости Конора

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7 комментариев

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Dmitry Shaolin
Почему я не удивлен..
+13
-3
+10
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Cherna
Приходи один, мы тоже одни придем . Мушины !!!)
+8
-2
+6
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Cruel Snake
Дружелюбие оно не за горами
+5
-3
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Pronger
Ответ Мага осторожный
украсть и вывезти в горы вообще то кавказская традиция
жениться хотели?
+2
0
+2
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inmotion
Ответ sanek maloi
Потом обижаются, что за них пишут)))
Кто за них пишет?
+1
0
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Мага осторожный
украсть и вывезти в горы вообще то кавказская традиция
+2
-2
0
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