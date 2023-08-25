Олег Тактаров: «Обидно, что у Махачева фанатов меньше, чем у Хабиба. Арабский мир не поставил на него карты»

Теги UFC Олег Тактаров MMA Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Олег Тактаров высказался о популярности Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.

«Мне даже обидно, что у Ислама Махачева фан-база мизерная в сравнении с предшественником. У него же были тяжелые, интересные бои. Арабский мир не поставил на него карты, потому что уже один есть.

Тогда все вытащил Конор. Когда у тебя есть такой соперник, его надо таскать на руках», – сказал ветеран ММА Олег Тактаров.

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4 комментария

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Мага осторожный
Конор раскрутил Хабиба, раньше только в основном в аулах был известен
+3
-2
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Саламбек Алаев
Ответ Joker111
Ты прав,Ваня отважный)твое мнение очень важно,все его каждый день видят тут,хватит уже займись собой)
Оставь его ) он вроде таблетки снова пить начал , гососятину хоть не разводит под каждым постом - уже показатель )))
+1
0
+1
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Мага осторожный
Ответ Joker111
Ты прав,Ваня отважный)твое мнение очень важно,все его каждый день видят тут,хватит уже займись собой)
держи 🧯)))
0
0
0
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