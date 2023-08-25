Олег Тактаров: «Обидно, что у Махачева фанатов меньше, чем у Хабиба. Арабский мир не поставил на него карты»
Олег Тактаров высказался о популярности Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.
«Мне даже обидно, что у Ислама Махачева фан-база мизерная в сравнении с предшественником. У него же были тяжелые, интересные бои. Арабский мир не поставил на него карты, потому что уже один есть.
Тогда все вытащил Конор. Когда у тебя есть такой соперник, его надо таскать на руках», – сказал ветеран ММА Олег Тактаров.
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