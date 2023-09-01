В ACA назвали возможным бой Резникова и Шлеменко: «Если оба бойца хотят, лига изучит ситуацию»

Вице-президент ACA назвал возможным бой Артема Резникова и Александра Шлеменко.

«Резников против Шлеменко – это потенциально интересная история. Конфликт развивается, набирает ход.

И в медийной плане это действительно было бы очень громко, но вопрос в том, что находится в АСА, а Шлеменко – нет. Поэтому в целом это сомнительная история.

Если даже предположить, что мы подпишем Шлеменко на один поединок ради организации боя с Резниковым, нам нужно понимать – нужно ли это Шлеменко, нужно ли ему драться с Артемом Резниковым.

Скажу так: если оба бойца готовы провести бой в лиге АСА, тогда руководство лиги будет изучать эту ситуацию, насколько это можно воплотить в жизнь», – сказал вице-президент ACA Асланбек Бадаев.

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