В ACA назвали возможным бой Резникова и Шлеменко: «Если оба бойца хотят, лига изучит ситуацию»

Теги Александр Шлеменко ACA Али Багов Артем Резников Бокс/MMA/UFC

Вице-президент ACA назвал возможным бой Артема Резникова и Александра Шлеменко.

«Резников против Шлеменко – это потенциально интересная история. Конфликт развивается, набирает ход.

И в медийной плане это действительно было бы очень громко, но вопрос в том, что Артем находится в АСА, а Шлеменко – нет. Поэтому в целом это сомнительная история.

Если даже предположить, что мы подпишем Шлеменко на один поединок ради организации боя с Резниковым, нам нужно понимать – нужно ли это Шлеменко, нужно ли ему драться с Артемом Резниковым.

Скажу так: если оба бойца готовы провести бой в лиге АСА, тогда руководство лиги будет изучать эту ситуацию, насколько это можно воплотить в жизнь», – сказал вице-президент ACA Асланбек Бадаев.

Резников – о конфликте со Шлеменко: «Я – православный, а он сказал, что я в жида верю»

Резников назвал Шлеменко терпилой: «Он сказал, что я балабол, но при этом писал заявление в полицию»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иса Умаров
ну так то шлем каким бы не был, он по круче намного и авторитетнее балабола.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dreamstep
Резников языком зарабатывает бой, надеюсь Шлем выставит такой ценник что либо хорошо заработает, либо АСА откажется от боя. В титульнике вообще нулем был, на Шлема начал наезжать считая что он постарел.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий