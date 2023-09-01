Резников – о конфликте со Шлеменко: «Я – православный, а он сказал, что я в жида верю»

Теги Александр Шлеменко Александр Сарнавский Куат Хамитов Артем Резников Даурен Ермеков Бокс/MMA/UFC

Артем Резников назвал Александра Шлеменко интриганом.

«Александр Шлеменко – это интриган. Он плетет интриги. Он пытается стравить меня с Саней Сарнавским. Начинает говорить: «Артем сделал то, Артем сделал се». Я с Сарнавским близко общаюсь, не получится нас поссорить.

Потом он пытается Даурена с Куатом поссорить. Про всех начинает говорить. Меня задело, когда он сказал за мою религию.

Говорю ему: «Я – православный христианин». Он отвечает: «Знаешь, что такое православный? Это славить правь. Ты в жида веришь что ли?»

Такие слова сказал, это был 2019 год. На те слова я промолчал тогда, но сейчас бы жестко ответил» – сказал боец АСА Артем Резников.

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4 комментария

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AshAsh
ну классика - любого "патриота" потри хорошенько - там черносотенец проступит
+17
-5
+12
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Тосканский_Виноградник
Шлеменко почему всегда злой, угрюмый, неприятный? Мне кажется он латентный алкоголик, зеленый змей его так и манит, ему бы выпить да расслабиться, чем вот так везде всем хамить с кислой рожей.
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+1
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Олег Грачёв
Ответ AshAsh
ну классика - любого "патриота" потри хорошенько - там черносотенец проступит
Черносотенцы почти все православными были
+2
-1
+1
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