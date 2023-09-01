Резников – о конфликте со Шлеменко: «Я – православный, а он сказал, что я в жида верю»

Артем Резников назвал Александра Шлеменко интриганом.

«Александр Шлеменко – это интриган. Он плетет интриги. Он пытается стравить меня с Саней Сарнавским. Начинает говорить: «Артем сделал то, Артем сделал се». Я с Сарнавским близко общаюсь, не получится нас поссорить.

Потом он пытается Даурена с поссорить. Про всех начинает говорить. Меня задело, когда он сказал за мою религию.

Говорю ему: «Я – православный христианин». Он отвечает: «Знаешь, что такое православный? Это славить правь. Ты в жида веришь что ли?»

Такие слова сказал, это был 2019 год. На те слова я промолчал тогда, но сейчас бы жестко ответил» – сказал боец АСА Артем Резников.

Александр Шлеменко: «Раньше у нас было больше всего девственниц, а теперь девушки говорят, что аборт – право каждого»

Шлеменко о жене: «Когда мне был 21 год, я заметил ее 15-летнюю и застолбил, чтобы всякие дебилы не трогали»