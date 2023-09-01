Артем Резников предложил Шлеменко провести бой: «Мы – мужчины и время разговоров должно закончиться»

Теги MMA Александр Шлеменко Bellator ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Казахстанский боец Артем Резников в социальных сетях обратился к лиге АСА и Александру Шлеменко:

«Я думаю, слишком много было сказано. Мы – мужчины и время разговоров должно закончиться. Готов провести бой на 84 кг с Александром. АСА, уверен, что вы любите делать такие бои. Боец легкого веса АСА и экс-чемпион среднего веса лиги Bellator. Не запрыгиваю за голову Али Багову, знаю, что Али очень серьезный соперник и все мысли только об этом поединке. Но после нашего боя нужно сделать бой с Сашей. У лиги АСА есть опыт организации таких поединков (Емельяненко – Исмаилов)»

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