Вице-президент АСА о бое Резников – Багов: «Самый ли крутой бой? Узнаем в конце года»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев о бое Артема Резникова и Али Багова:

«Это один из самых крутых боев этого года. Самый ли крутой? Узнаем в конце года. Это крупное противостояние, есть предыстория»

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