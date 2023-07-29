Резников о бое Ермеков – Шлеменко: «У Даурена большие шансы в этом бою»

Казахстанский боец ММА Артём Резников высказался об исходе возможного поединка между Дауреном Ермековым и Александром Шлеменко:

«Думаю, что у Даурена большие шансы, так как Александру Шлеменко уже 39 лет, и он уже на закате карьеры. Мы видим по его боям, что Александр Шлеменко — это уже не тот Александр. Думаю, у Даурена будут большие шансы, потому что он идёт сейчас на серии из побед и в хорошей форме. Я думаю, в их бою Даурен будет фаворитом».

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